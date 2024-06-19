Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde kurduğu engelsiz plajlarla engelli vatandaşların denize girmesini kolaylaştırıyor. Bu projeyle, hem engelli bireyler hem de aileleri deniz keyfini engelsiz bir şekilde yaşayabiliyor.MUĞLA (İGFA) - Engelsiz plajlar, özel rampalar ve yürüme yolları ile tekerlekli sandalye kullanan bireylerin denize rahatça ulaşabilmelerini sağlıyor. Ayrıca, plajlarda yer alan özel donanımlar, engelli vatandaşların güvenli bir şekilde denize girmelerine olanak tanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de kurduğu bu uygulama, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve onların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Projeden faydalanan engelli vatandaşlar ve aileleri, uygulamanın kendileri için büyük bir rahatlık ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Engelsiz plajdan faydalanan Görkem Çağlar Çelebi “Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesinden geliyorum. Büyükşehir Belediyemizin engelsiz plajındayım. Burada muhabbet ediyoruz. Denize giriyoruz. Bu tür etkinler sosyalleşmemize yardımcı oluyor. Bize iyi geliyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşıyoruz” dedi.

Görkem Çağlar Çelebi’nin annesi Mecbure Çelebi “Bizim için değişiklik oluyor. Buraya engelsiz plaj için geldik. İlk defa geliyoruz. Etrafımızda bulunan kişiler arkadaşlar artıyor bu sayede. Bu uygulamadan çok memnunuz. Bu tür etkinliklerin daha da arttırılmasını istiyoruz. Oğlum sosyal bir çocuk. Arkadaş çevresi daha da artıyor. Biz aile olarak onu her yere rahatlıkla götüremiyoruz. Bu şekilde çok rahat oluyor. Çağlar’da eğleniyor, bizde eğleniyoruz. Hepimiz için çok iyi oluyor” dedi.

Dalaman Kille koyunda Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelsiz plajından yararlanan Ramazan Özalp; “Ortaca ilçesinden katılım sağladım. Muğla Büyükşehir Belediyesinin engelsiz plaj etkinliğine geldim. Çok mutlu oldum. Engelsiz plajların daha fazla olmasını istiyorum. Biz engelsiz bir hayat istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler bünyesinde görevli Levent Özgenç Can “ Engelli vatandaşlarımız için engelsiz plajlarımızın kurulumunu yapıyoruz. Engelli araçlarımızla vatandaşlarımızı evlerinden alıyoruz. Plajlara getiriyoruz. Nisan ayında kurduğumuz engelsiz plajlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. İl genelinde 23 engelsiz plaj vatandaşlarımızın hizmetinde” dedi.