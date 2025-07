Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde direksiyon başında artık kadınlar da var. Toplam 29 kadın otobüs şoförü, yıllardır “erkek mesleği” olarak görülen toplu taşıma alanında emekleriyle öne çıkıyor, şehir içi ulaşımda güvenli, saygılı ve özverili hizmet sunuyor.

MUĞLA (İGFA) - Kadınların toplumsal hayattaki görünürlüğünü artırmak ve istihdamda fırsat eşitliğini sağlamak adına önemli bir adım olan bu uygulama, aynı zamanda kalıplaşmış yargıları da birer birer yıkıyor. Direksiyon başındaki kadınlar, yalnızca araç değil, aynı zamanda toplumun zihin kalıplarını da başarıyla yönetiyor.

Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışan kadın şoförler, güler yüzlü tavırları ve dikkatli sürüşleriyle hem yolculardan hem de mesai arkadaşlarından tam not alıyor. Yolcuların büyük çoğunluğu kadın şoförlerle yolculuk yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımı, sadece ulaşım alanında değil, toplumun her alanında kadınların güçlü varlığına duyulan ihtiyacı da gözler önüne seriyor. Kadınlar yalnızca evde değil, yolda da, iş yerinde de, toplumsal hayatın her alanında “ben de varım” demeye devam ediyor.

KARATAŞ: “TAŞI SIKSAK SUYUNU ÇIKARIRIZ”

Kadın şoförlerin birçoğu için bu meslek bir çocukluk hayali. “Küçükken babamla yollara çıkardık, otobüsleri büyük bir hayranlıkla izlerdim,” diyen şoförlerden Gülcan Karataş, “Ev hanımıydım, bu meslek bana babadan kalma. Kendimde küçük yaşlardan beri traktör kullanıyordum. İşimi çok severek yapıyorum. Otobüs şoförü olmak bana gurur veriyor. Trafikte beni zorlayan şeyler arasında yayaların bir anda yola çıkmaları onun haricinde vatandaşlar bizi gördüğü zaman çok memnun oluyorlar, destek oluyorlar. Bu tarz işleri yapacak tüm kadınların cesur olmasını tavsiye ediyorum. Kadınız, taşı sıksak suyunu çıkarırız.” şeklinde konuştu.

DUYSAK: “KADIN ŞOFÖRLER ÇOĞALSIN İSTERİM”

Burada büyük bir aile olmak istediklerini anlatan Hanife Duysak, “4 yıldır bu mesleği yapıyorum. Mesleğimle gurur duyuyorum. Küçüklükten beri arabaları çok severim. Özellikle şoförlüğe başladıktan sonra vatandaşlardan da çok güzel tepkiler aldık. Kadın şoförlerimiz çoğalsın isterim, yaparız dediğim her şeyi en iyi şekilde başarıyoruz. Burada büyük bir aile olmak istiyoruz.” dedi.

BAYDOĞAN: “VATANDAŞ BİZLERE CESARET VERİYOR”

Otobüs şoförü Ayşen Baydoğan, “İşe başlayalı 8 ay oldu. Cesaret etmem gerekiyordu ve sonunda yaptım. Çok memnunum, vatandaşlarda bizlere çok cesaret veriyor. Bu işle birlikte kendime güvenim arttı, özellikle otobüsümüze binen insanların bizlere söylediği ‘Çok güler yüzlüsünüz, otobüsü çok daha iyi kullanıyorsunuz.’ yorumları bizleri daha da memnun ediyor. Memnun olmadığım ve bu meslekte beni en çok zorlayan şey, trafikte insanların sabırsız olması.” ifadelerini kullandı.

YALÇINKAYA: “KADIN ŞOFÖR OLMAK BANA GURUR VERİYOR”

Büyükşehir Belediyesi’nin ilk şoförlerinden olan Gülgün Yalçınkaya, “10 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyorum. Kadın şoför olmak bana gurur veriyor. Bu mesleğin erkek şoförü olarak görülmesi beni her zaman huzursuz ediyordu. İşe girdikten sonra kadınların da bu meslekte iyi olabileceğini kendim yaşayarak gördüm. Başka illerde de yaşadım bizler Muğla’da yaşadığımız için kadınların burada yeri çok farklı. Böyle olduğu için kendimi bir kadın olarak çok şanslı hissediyorum. Çünkü ilk işe başladığım zaman bile kimse garipsemeden bizleri tebrik etti. Bu iş yalnızca otobüs kullanmak değil, aynı zamanda taşıdığınız insanları düşünmek zorundasınız, sorumluluk almak zorundasınız. Bir kadın olarak da bu sorumluluğu aldığımı düşünüyorum. Yeni başlayacak kadınlara ise tavsiyem, muhakkak başlasınlar her sürüş farklı bir deneyim, ben her sürüşümde farklı şeyle öğreniyorum.” dedi.

BANU YAPA GEVİŞEN: “MUĞLA’DA KADIN ŞOFÖRLER OLARAK ÖN PLANDAYIZ”

6 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Banu Yapa Gevişen, “Muğla’da kadın şoförler olarak ön plandayız. Bizler için çok gurur verici. Ayrıca şoförlük benim baba mesleğim. İçimden gelerek bu mesleği yapıyorum. Muğla’da bu meslekte çok aktif kadınlar görünce bu işi yaparım dedim ve başladım. Kadın otobüs şoförlerinin sayısının artığını görmek çok gurur verici.” dedi.