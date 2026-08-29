Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde yayımlanan yeni akademik personel ilanı, kamuoyunda 'adrese teslim kadro' tartışmasını beraberinde getirdi.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Üniversitenin farklı birimlerinde öğretim görevlisi kadroları için yayımlanan ilanda, bazı pozisyonlarda dikkat çeken özel şartlar yer aldı.

Adaylardan belirli lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarının yanı sıra özel sektör tecrübesi, Ar-Ge ve savunma sanayii deneyimi ile belirli uzmanlık alanlarında çalışma geçmişi gibi oldukça spesifik kriterler talep edildi.

Özellikle bazı kadrolarda şartların son derece dar tutulması, 'Bu kriterler neden bu kadar özel belirlendi?' sorusunu gündeme getirdi.

Üniversitenin akademik kadro ilanı, Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan'ın görev süresinin sona ermesine kısa bir süre kala yayımlanması nedeniyle de dikkat çekti.

Kamuoyunda tartışılan asıl konu ise akademik kadrolarda belirlenen şartların genel başvuruya mı hizmet ettiği, yoksa belirli bir adayın özelliklerini tarif edecek şekilde mi hazırlandığı oldu.

Akademik personel alımlarında liyakat, şeffaflık ve eşit rekabet ilkelerinin esas olması gerektiğine dikkat çekilirken, söz konusu ilanla ilgili üniversite yönetiminin kamuoyuna açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.