Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yoğun yağışlar sonrası su baskınlarının yaşandığı Menteşe’nin Kötekli ve Yeniköy Mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu ve sarı kodlu uyarılarının ardından Muğla genelinde yoğun ve şiddetli yağışlar etkili oldu. Menteşe ilçesi, metrekareye düşen 158,6 kilogram yağışla en fazla yağış alan ilçe olarak kaydedildi. Başkan Aras, Menteşe ilçesinin Kötekli ve Yeniköy Mahallerinde yaşayan vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yaşanan durumla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Aras:“Sorunlu Bölgeler için Çözüm Projeleri Belirli Bir Plan Dahilinde Hayata Geçirilecek"

Başkan Aras, yaşanan olumsuz durumları en aza indirmek için Büyükşehir Belediyesi olarak yağışların başladığı andan itibaren ekiplerin sahada olduğunu belirterek vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Başkan Aras; “Yoğun yağışlardan sonra özellikle problem yaşanan Kötekli bölgesinde yerinde inceleme yaptık. Mevcut problemi çözmek için Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Kötekli’nin içerisine doğru gelen yağmur suyunu engelleyecek ve düdene tahliye edecek olan kanal ile ilgili arkadaşlarımız proje hazırlıyor. Bu sayede Kötekli’nin yağmur suyu sorunu tamamen çözülmüş olacak. Hastane ve alışveriş merkezinin olduğu bölgede de sorunlu yerler var. Oradaki sorunu çözmek için yaklaşık 2 kilometrelik bir hat ile yağmur suyunu Kara Muğla Deresi’ne bağlayacağız. Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi’nde de ciddi su baskını yaşandı. Mezarlıktan Kara Muğla Deresi’ne gelen bu caddede yağmur suyu hatlarında kesit problemi var. Bu problemi çözmek için en kısa zamanda proje hazırlayacağız. Sadece Muğla Merkez'de değil, diğer ilçelerimizde de yağış sonrası sorunlu bölgeleri tespit ettik .Sorunlu yerlerle ilgili kurum ve kuruşlar ile görüşüp projelerimizi hazırlayıp belirli bir plan ve program dahilinde bu yerlere yatırımlarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızın yağmur sonrasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha konforlu ve yaşanabilir bir kent için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.