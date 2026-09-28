Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ, metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü şehrin dört bir yanında 410 personel ve 145 araçla sahada sel ve su baskınlarıyla mücadele edildiğini ve ilk dakikadan itibaren teyakkuz halinde olduklarını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) kentin dört bir yanında hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışla ilgili açıklama yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada sabahın erken saatlerinde başlayan ve halen etkisini artırarak sürdüren kuvvetli sağanak yağışın metrekareye yer yer 100 kilogram yağış bıraktığını açıkladı.

Özellikle kuzey ilçelerinde, kırsal bölgelerde ve dere yataklarının çevresinde yer yer sele ve su taşkınlarına neden olan yağışla ilgili ilk andan itibaren teyakkuza geçildiğini ifade eden SASKİ, 'Olumsuzlukların önüne geçmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik' vurgusu yaptı.

Yapılan açıklamada, '410 personel, 145 araç ve tüm imkanlarımızla şehrin merkezinden en uzak noktasına kadar bütün imkanlarımızla teyakkuz halindeyiz. Şehrin her noktasında olumsuzlukların önüne geçmek ve yağmurun kaynaklarımıza sorunsuz şekilde ulaşması için gayretle çalışıyoruz. An itibarıyla elde edilen verilere göre metrekareye yer yer 100 kilogram yağışın düştüğü kayıtlara geçti. Bu doğrultuda günün ilk saatlerinde sahaya çıkan ekiplerimiz ana arterlerdeki su taşkınlarını önlemek ve tıkanan kanalların açılması için cansiperane bir çalışma ortaya koymaktadır. Yağmurun 29 Eylül Salı günü de aynı şekilde etkili olacağı öngörüldüğü için tüm vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli davranması gerekmektedir.'