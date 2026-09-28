Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce umre ibadetini gerçekleştirme imkânı bulamamış büyüklerimiz ve kahraman gazilerimiz için başlatılan 'Vefa Umresi' projesi kapsamında kutsal topraklara gidecek dördüncü kafile, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce umreye gidememiş büyüklerimiz ve kahraman gazilerimiz için hayata geçirdiği 'Vefa Umresi' projesinde kutsal topraklara gidecek dördüncü kafile kura heyecanı yaşadı.

Proje kapsamında kutsal topraklara gidecek dördüncü kafilenin belirlenmesi için Büyükşehir Taş Bina'da noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura öncesinde salonda heyecanlı bir bekleyiş yaşanırken, isimlerin okunmasıyla birlikte salonda duygu dolu anlar yaşandı.

BÜYÜKLERİMİZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kurada ismi çıkan hak sahipleri, büyük bir mutluluk yaşadı. Bazı hak sahipleri sevincini telefonla yakınlarına ulaştırarak paylaşırken, bazıları ise yaşadıkları mutluluğun etkisiyle gözyaşlarını tutamadı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çekilişte ismi çıkan vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, 'Vefa Umresi' projesinin büyüklerimizin ve gazilerimizin yıllardır taşıdığı umre özlemine vesile olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Altay, 'Yıllarını ailesine, şehrine ve ülkesine adamış büyüklerimizin gönlündeki umre hasretine bir nebze olsun vesile olabilmek bizim için büyük bir bahtiyarlık. Özellikle vatanımız için fedakârlık yapan kahraman gazilerimizi de bu anlamlı yolculukta yalnız bırakmıyoruz. Kurada ismi çıkan büyüklerimize şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de Konya'mız ve aziz milletimizi dualarında unutmasınlar. Rabbim herkese bu mübarek beldeleri görmeyi nasip etsin' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Kurada ismi çıkan vatandaşlar da görüşlerini gözyaşları için de paylaştı. Çok mutlu olduklarını kaydeden büyüklerimiz, bol bol dua edeceklerini belirterek, Başkan Altay'a teşekkürlerini iletti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Vefa Umresi' projesinde kutsal yolculuğa gitmeye hak kazanan vatandaşlar, isimlerinin yer aldığı listeye 'vefaumresi.konya.bel.tr' internet adresi üzerinden ulaşabiliyor.