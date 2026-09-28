Shaoxing Belediye Kültür, Radyo, Televizyon ve Turizm Bürosu, 2026 yılının Mayıs-Ekim ayları arasında, yurt dışındaki yeni medya ağı 'Shaoxing: Çin'in Tarihine Açılan Kapı' (Shaoxing'i Keşfet · Çin'i Anla) aracılığıyla üçüncü Shaoxing Kültür Turizmi Yurt Dışı Kültür Haftası'nı düzenliyor.

ÇİN (İGFA) - Instagram, X, YouTube ve Facebook olmak üzere dört büyük sosyal medya platformunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Avrupa'dan gelen bir gezgin Shaoxing'de iki gün bir gece süren, şehri yakından tanımaya yönelik özel bir kültür yolculuğuna çıktı.

Gezgin, yolculuğuna bin yılı aşkın geçmişe sahip Zhedong Kanalı boyunca Yue kültürünü keşfederek başladı.

Ardından Bazi Köprüsü Tarihi ve Kültürel Bölgesi'nde yürüyerek şehrin tarihi köprülerini ve geleneksel su kenarı evlerini yakından gördü. Büyük Yu'nun Mozolesi'ni ziyaret ederek taşkınları önlemek için verilen mücadeleye dair binlerce yıllık efsaneyi dinledi.

Yue Kralı Salonu'nda Kral Goujian'ın hikâyesini keşfetti, Xi Shi'nin Memleketi'ni ziyaret ederek efsanevi güzelliğin izlerini sürdü. Yolculuğun bir sonraki durağı, Yue uygarlığının köklerini yakından keşfetme fırsatı sunan Fenghuangshan Arkeolojik Alanı oldu. Ardından Yue fırınlarında üretilen seladonların kendine özgü güzelliğiyle öne çıkan Porselen Kaynağı Kültür Kasabası'na ve Yue Operası'nın melodik ezgilerinin sokaklara yayıldığı Yue Opera Kasabası'na geçti. Gece olduğunda ise 'Sarhoş Yolculuk: Uzun Şarkılar, Shaoxing Rüyası' adlı gece teknesine bindi. Işık, su ve sahne gösterilerinin iç içe geçtiği bu etkileyici yolculukta, bu kadim şehrin bin yıllık hikâyesine bir kez daha yakından tanıklık etti.

Shaoxing Kültür Turizmi, önümüzdeki dönemde de hedef pazarlardaki ülkelerden gezginleri 'Çinli Olma' deneyimini yaşamaya davet etmeyi sürdürecek. Böylece daha fazla uluslararası ziyaretçi, Çin'in Jiangnan bölgesinin kendine özgü ruhunu taşıyan bu bin yıllık şehri yerinde keşfetme fırsatı bulacak.

Üçüncü Shaoxing Yurt Dışı Kültür Haftası kapsamında tematik videolar, 'Shaoxing'de 48 Saat' yurt dışından gelen ziyaretçilere yönelik gezi rotası, 'Merhaba Shaoxing' dünya turu fotoğraf sergisi ve sosyal medyada düzenlenen çeşitli etkileşim etkinlikleri gibi birçok çalışma hayata geçiriliyor. Tüm bu etkinliklerle Shaoxing'in kaligrafi, opera, huangjiu (Çin pirinç şarabı) ve şiirsel yaşam kültürü dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşturulurken, bu kadim şehrin kendine özgü Doğu estetiği günümüzün diliyle yeniden anlatılıyor.

YouTube: https://youtu.be/w5p6E1K4m9E