İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Paylaşımlı Kitap Okuma Atölyesi kapsamında düzenlenen programa katıldı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen Paylaşımlı Kitap Okuma Atölyesi programında yer aldı. Programda, kitaplar üzerinden kurulan paylaşımın, okuma alışkanlığını desteklemenin yanı sıra sosyal bağları güçlendiren değerli bir buluşma alanı olduğu vurgulandı.

OKUMA ATÖLYELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kreş Müdürlüğü önümüzdeki dönemde ise ebeveynlere yönelik atölye çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Ebeveynlerin çocuklarla kitap okuma süreçlerini desteklemelerine, birlikte okuma kültürünü güçlendirmelerine ve kitaplar üzerinden çocuklarıyla daha nitelikli iletişim kurmalarına katkı sunacak atölyeler gerçekleştirilecek.