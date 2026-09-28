Osmangazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve kitapseverlerden yoğun ilgi gören Osmangazi Kitap Günleri, bu yıl ikinci kez kitapseverleri Osmangazi Meydanı'nda buluşturdu. Birbirinden değerli yazarların konuk olduğu etkinlikte, kitapseverler aradıkları kitaplara ulaşmanın yanı sıra sevdikleri isimlerle söyleşi ve imza günlerinde bir araya gelme fırsatı buluyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle düzenlediği 2. Osmangazi Kitap Günleri, üçüncü gününde de yoğun katılımla devam etti. Etkinliğin üçüncü gününde yazar, karikatürist, senarist, yönetmen ve sunucu Gani Müjde, 'Gülmesini Bilmeyen Dükkan Açmasın' başlıklı söyleşiyle okurlarıyla buluştu.

Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen söyleşiye kitap severler yoğun ilgi gösterdi. Kendine özgü mizah anlayışı, samimi üslubu ve renkli anlatımıyla katılımcılara keyifli anlar yaşatan Gani Müjde, mizahın hayatımızdaki yeri, sanat ve edebiyat dünyasındaki deneyimleri ile üretim sürecine ilişkin düşüncelerini okurlarıyla paylaştı.

Mizahi anlatımıyla zaman zaman katılımcıları gülümseten Müjde, geçmişten bugüne uzanan sanat yolculuğundan çeşitli kesitleri de dinleyicilerle paylaştı. Yoğun ilgi gösteren söyleşinin ardından okurları kitaplarını imzalatmak için stanttın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Okurlarıyla tek tek ilgilenen Müjde, kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

'BURADA OLMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALDIM'

İkincisi düzenlenen Osmangazi Kitap Günleri'ni çok beğendiğini ifade eden yazar, karikatürist, senarist, yönetmen ve sunucu Gani Müjde, 'Çok güzel bir mekanda, çok güzel bir toplulukla bir araya geldik. Kitap günlerinin yapıldığı yer çok güzel. Burada olmaktan büyük keyif aldım. Bursa'ya ve Osmangazi'ye yakışan bir yer olmuş. Bugün seyircilerimin büyük çoğunluğunun gençlerden oluşması ayrıca çok güzeldi. Genellikle söyleşilerimde yaş ortalaması daha yüksek oluyor. Gençlerle iletişim kurmak çok keyifliydi. Kitap okumadan olmuyor. İnsanı televizyon değil, kitap eğitiyor. Çok güzel bir etkinlik. Tüm belediyelere örnek olsun. Kitap fuarları, yayıncılık faaliyetleri ve söyleşiler kentleri zenginleştiren unsurlar. Osmangazi Belediyesi de bu anlamda çok zengin bir belediye.' şeklinde konuştu.

Kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam eden 2. Osmangazi Kitap Günleri, farklı türlerde çok sayıda eseri okurlarla buluşturmanın yanı sıra yazarları Osmangazi Meydanı'nda kitap severlerle 2 Ekim Cuma Gününe kadar bir araya getirmeyi sürdürecek.