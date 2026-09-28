Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sunmak amacıyla üreticilere yönelik damlama sulama desteğini sürdürüyor. 5 bin üreticiye ulaşılması hedeflenen proje kapsamında bugüne kadar 3 bin 150 üreticiye toplam 7 milyon 252 bin 550 metre sulama borusu dağıtıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak ve üreticilerin sulama maliyetlerini azaltmak amacıyla hayata geçirdiği damlama sulama desteğini il genelinde sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında, üreticilerin ihtiyaçlarına katkı sunan destek kapsamında farklı ilçelerde sulama borularının dağıtımı devam ediyor.

Alaşehir, Sarıgöl, Ahmetli, Kula, Köprübaşı, Demirci ve Salihli'nin ardından Turgutlu ve Gölmarmara'da da damlama sulama borularının dağıtımı gerçekleştirildi. Turgutlu'da 145 üreticiye toplam 352 bin 850 metre, Gölmarmara'da ise 178 üreticiye toplam 462 bin 150 metre sulama borusu ulaştırıldı.

5 bin üreticiye ulaştırılması hedeflenen destek kapsamında bugüne kadar 3 bin 150 üreticiye toplam 7 milyon 252 bin 550 metre boru dağıtımı gerçekleştirilirken diğer ilçelerdeki dağıtımların da en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.