Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde yer alan Erendağ Kayak Merkezi-Girdev Göl güzergâhında ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 102,5 milyon TL yatırımla 22 kilometrelik yol yenileme çalışmasını başlattı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, il genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Seydikemer ilçesinde bulunan Erendağ Kayak Merkezi ile Girdev Gölü'nü birbirine bağlayan 22 kilometrelik güzergâhta yol yenileme çalışmalarına başlandı.

Toplam 102 milyon 505 bin 221 TL yatırımla yürütülen proje ile bölgenin ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

22 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA YOL YENİLEME ÇALIŞMASI

22 bin metre uzunluğundaki yolda plentmiks temel (PMT) serimi ile birinci ve ikinci kat sathi kaplama imalatı gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergâh, dayanıklı, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşacak.

TURİZM VE KIRSAL ULAŞIM GÜÇLENECEK

Erendağ Kayak Merkezi ve Girdev Gölü, Seydikemer'in önemli doğal ve turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Yol yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte bölgeye ulaşım kolaylaşırken, hem vatandaşların hem de yerli ve yabancı ziyaretçilerin daha güvenli ve rahat bir şekilde seyahat etmesi sağlanacak.

BAŞKAN ARAS: 'ERENDAĞ VE GİRDEV GÜZERGÂHINDAKİ YATIRIM BÖLGEYE DEĞER KATACAK'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın her köşesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Seydikemer'de başlatılan yol yatırımıyla hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hem de bölgenin doğal güzelliklerine ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.