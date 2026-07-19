Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya'da gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde müzikseverler, farklı türlerdeki konserlerle festival coşkusunu yaşadı. Fotoğraf tutkunları FotoMaraton Konya'ya katılırken, söyleşi ve atölyeler de geleneksel sanatlara ilgi duyanları bir araya getirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde sahnelenen 'Ozanların İzinde, Âşıkların Yolunda: Opera Anadolu'da' konseri, Anadolu'nun kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü kültür mirasını müziğin evrensel diliyle izleyiciyle buluşturdu. Yaklaşık bir saat süren program, '7 Bölge, 7 Ozan, 7 Eser' teması etrafında kurgulanarak Türkiye'nin farklı coğrafyalarından seçilen halk ozanlarının eserlerini sahneye taşıdı.

Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda gerçekleştirilen 'Semâ Mukabelesi' konserinde ise Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sahne aldı. Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç yönetimindeki icrada, Bolahenk Nuri Bey'in Buselik Ayin-i Şerifi seslendirildi.

OBJEKTİFTEN ŞEHRE: FOTOMARATON KONYA

Mevlana Müzesi önünde gerçekleştirilen FotoMaraton Konya ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri, fotoğraf tutkunlarını Konya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini objektifleriyle keşfetmeye davet etti. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ücretsiz olarak katıldığı etkinlikte, katılımcılar gün içerisinde açıklanan temalar doğrultusunda şehrin farklı noktalarında fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi.

Konya Karatay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Kalemişi' programında, Konya'nın önemli geleneksel sanatlarından biri olan kalemişi sanatı tüm yönleriyle ele alındı. Söyleşide, kalemişi sanatının tarihsel gelişim süreci, mimari yapılardaki yeri, uygulama teknikleri ve ustadan çırağa aktarılan bilgi birikimi katılımcılarla paylaşıldı; bu köklü sanatın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine de dikkat çekildi.

Aynı merkezde düzenlenen Minyatür Atölyesi'nde ise katılımcılar, İslam sanatında 'tasvir' olarak da bilinen minyatür sanatını yakından tanıma fırsatı buldu.

Atölyede minyatür sanatının tarihçesi, temel özellikleri ve geleneksel üretim teknikleri anlatılırken, sulu boya, altın ve gümüş gibi klasik malzemelerin kullanımına ilişkin uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Katılımcılar, geleneksel yöntemleri deneyimleyerek minyatür sanatının inceliklerini uygulamalı olarak keşfetti.

Konya Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan etkinliklerle 26 Temmuz'a kadar Konyalıları ve şehir dışından gelen ziyaretçileri kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek.