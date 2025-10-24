Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Ölüdeniz yolunda gerçekleştirdiği 328 milyon TL'lik yol ve altyapı yatırımı kapsamında 2. Etap çalışmalarına başladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçesinde sorumluluk alanındaki yollarda yatırımlarını sürdürüyor. Fethiye Ölüdeniz yolunda gerçekleştirdiği 328 milyon TL'lik yatırımın 1. ve 3. Etabını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Ovacık-Şehir içi 2. Etap çalışmalarına başladı.

2. Etap kapsamında, Ovacık-Şehir içi güzergâhında 2 bin 650 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Çalışmalar, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirerek, vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânı sunacak.

2. etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından 4. etap çalışmalarına geçilecek. Bu kapsamda, Ölüdeniz-Kayaköy yolunda yaklaşık 2 bin 500 metre sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Ayrıca, kaldırım düzenlemeleri, yağmur suyu hattı, içme suyu hattı ile elektronik haberleşme altyapı imalatları da proje kapsamında yer alıyor. 328 milyon TL yatırım bedeline sahip projenin, 2. ve 4. etapları için 165 milyon 236 bin 590 TL harcanması planlanıyor.

1. VE 3. ETAP TAMAMLANDI

Tamamlanan 1. etap Patlangıç-Ovacık yolu çalışmaları kapsamında 2 bin 400 metre PMT serimi, bitümlü temel serimi, binder serimi, 2 bin 100 metre otokorkuluk ve 300 metre bordür imalatı yapıldı. Ortalama yol genişliği 15 metre oldu. Projenin 3. etabında ise 2 bin 650 metre BSK ve PMT serimi, bin 173 metre otokorkuluk, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, 300 metre motorcu dostu bariyer, 2 bin 730 metre bordür, bin 865 metrekare parke ve 2 bin 550 metre hendek beton kaplama çalışmaları tamamlandı.

328 milyon TL'lik genel proje kapsamında; 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, bin 600 metre yağmur suyu hattı ve 6 bin 500 metre çelik otokorkuluk imalatı gerçekleştirilecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Muğla genelinde olduğu gibi Fethiye'de de ulaşım altyapımızı güçlendiriyor, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlıyoruz. Bu yol sadece bir ulaşım hattı değil, Fethiye'nin turizmdeki gücünü, ekonomideki canlılığını artıracak bir arter. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafir ağırlayan bu güzergâhta konforu ve güvenliği en üst seviyeye çıkarıyoruz. Bizim için Muğla bir bütündür. Büyükşehir-ilçe ayrımı yapmadan, 13 ilçemizin tamamında eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Her vatandaşımızın aynı kalite ve konforda hizmet alması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Fethiye'de yürüttüğümüz bu yatırım da bu anlayışın bir göstergesi.' dedi.