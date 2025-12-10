Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent sakinlerinin güne daha dinç ve sağlıklı başlaması için düzenlediği sabah sporu etkinlikleri sürüyor. Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen dersler, her yaştan sporsever tarafından yoğun ilgi görüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirdiği derslere, toplumun her kesiminden ve her yaştan sporsever katılım sağlıyor.

Pazartesi ve Perşembe günleri sabah saat 08:30'da başlayan ve uzman eğitmenler eşliğinde verilen ücretsiz derslere katılan vatandaşlar, yaptıkları egzersizlerle birlikte günü daha zinde ve sağlıklı geçirmenin ayrıcalığını yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan spor derslerine gelen vatandaşlar; ısınma, nefes, güçlenme, esneme egzersizleri ve farklı pilates türleriyle yaptıkları antrenman sayesinde ruhsal ve fiziksel anlamda tazelenme fırsatı yakalıyor. Haftada 2 gün yapılan sabah sporuna, isteyen her vatandaş katılım sağlayabiliyor, herhangi bir kayıt şartı bulunmuyor.

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN VATANDAŞ GELİYOR

Sabah sporuna katılım sağlayan vatandaşlardan Hatice Alptekin, sabah sporunun çok keyifli geçtiğini belirterek, 'Haftada 2 gün buraya geliyoruz, çok memnunuz. Emekli olduğumdan beri buradaki sabah sporuna geliyorum. Ben astım hastasıydım. Bu sabah sporları sayesinde kendimi daha iyi hissediyorum. Hocalarımızdan da çok memnunuz, sağ olsunlar bizim yaşımıza uygun hareketler yaptırıyorlar. Burası olmasa başka yerde spor yapma şansımız yok. Salon ücretleri pahalı olduğu için burası bize çok fayda sağlıyor. Her kesimden insan gelebiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sunduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederim' dedi.

KENDİMİZİ ZİNDE HİSSEDİYORUZ

Bu hizmetin sağlıklı yaşam için çok faydalı olduğunu söyleyen Ahmet Hürsel ise, 'Bu hizmetlerin bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Burası sayesinde daha zinde hissediyoruz, nefes alış verişlerimiz bile düzeldi. Ağrılarımız azaldı. Sabahın erken saatlerinde spor yapmak çok güzel bir şey, kendimize geliyoruz. Uykumuz düzene girdi ve daha rahat uyuyabiliyoruz' diye konuştu.