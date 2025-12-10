Bursa'da kestane üretimi ve pazarlaması için 'Bursa Kestanesinin Geleceği Paneli' düzenlendi. Panelde uzmanlar, kestane türleri, hastalıklar ve üretim konularını ele aldı. Başkan Bozbey, üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa kestanesinin üretimden pazarlamaya uzanan sürecinin tüm yönleriyle ele alınacağı 'Bursa Kestanesinin Geleceği Paneli' düzenlendi.

İlk oturumda Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Cevriye Mert, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Himmet Tezcan, Bursa İl Tarım Müdürlüğü'nden Kıymet Senan Savaş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Orman Bölge Müdürlüğü'nden Orman Yüksek Mühendisi Özden Açıcı ve Üretici Ertuğrul Sünel, kestane türleri, üretimin en çok olduğu yerler, kestane hastalıkları, kestanelerde zarar yapak böcek türleri gibi konularla kestaneyi her yönüyle ele alarak üreticilere sunum gerçekleştirdi.

Bursa kestanesinin değeri ve alternatif kullanım alanlarının konuşulduğu ikinci oturumda ise Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dr. Ayşen Özduran, Kalite Kontrol Ar-Ge Yöneticisi Ebru Aygün, Emir Topuk, Bursa Aşçılar Derneği'nden Oktay Gülbahar ve Hakan Aydın sunumlarını yaptı.

Düzenlenen panele katılım sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sanayinin artmasıyla kestaneyi kaybetmeye başladıklarını belirterek, 'Kestane şekeri ile ünlü olan Bursa satış ve pazarlamaya devam etti. Bursa'nın havasından suyundan çevresel faktörlerden dolayı diğer alanlarda ki kestanelerden çok daha farklı olduğu dile getirildi. Bizlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz 'Bursa Kestanesi' için önemli adımları attık atmaya devam edeceğiz. Bugün 1,5 milyon Çin üretiyorsa biz 700 bin ton da kalıyorsak çok aşağılardayız' dedi. 'Kasım 2017 yılında tescili biz aldık ve tescile sahip çıkmanın sorumluluğunu almalıyız' diyen Bozbey, 'Üreticilerimizin yanındayız. Bilimsel veriler ışığında biz Bursa'da tekrar bursanın kestanesini tüm dünyaya duyurabiliriz. Size güveniyorum üreticilerimiz' diye konuştu.