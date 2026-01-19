Muğla'da Milas Belediyesi sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla tarımsal faaliyetlere ve üreten çiftçilerimize destek olmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında doğal tarımı desteklemek ve sağlıklı gıdaya ulaşmak için ücretsiz olarak yerel tohum dağıtımı gerçekleştirilecek.

MUĞLA (İGFA) - Milas'ta Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yerel tohum üretiminin yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın yerel tohumlara kolay ulaşması amacıyla çalışmalar gerçekleştiren yerel belediye hayata geçirdiği proje kapsamında Milas ve faklı şehirlerden başvuru talebinde bulunan vatandaşlara 170 çeşit 54 bin 312 paket tohum dağıtıma çıkarılacak.

19-23 Ocak tarihleri arasında https://ybs.milas.bel.tr/ linkine giriş yapılarak alınacak olan başvurularda talep formunu dolduran vatandaşlarımız hizmetten faydalanabilecek.

Aynı kişi 1 kez tohum talebinde bulunabilirken en fazla 15 adet tohum tercihi yapabilecek.

Taleplerini Milas ilçe sınırları içerisinde oluşturan vatandaşlarımız tohumlarını Milas Belediyesi Jale Eren Yerel Tohum Merkezi Ofisi'nden 16 Şubat'tan itibaren teslim alabilecek.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, bugün atılan bir tohumun yarın çocuklarımızın sofrasındaki bereket olduğunu ifade ederek, 'Milas Belediyesi olarak sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği vizyonu doğrultusunda önemli bir proje gerçekleştiriyoruz. Ata Tohumu projemizle, kendi ürettiğimiz o kadim mirası gün yüzüne çıkarıyor ve ücretsiz olarak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Tohum talebinde bulunan vatandaşlarımıza bereketli bir hasat temenni ediyorum' diye konuştu.