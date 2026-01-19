İzmit Belediyesi, Kıbrıs Gazileri Sabri Akdoğan ve İsmail Obuz'u ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını iletti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, kahraman gazilerimizi ziyarete etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Gamze Yılmaz Doğan, Derince'de ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsmail Obuz ve İzmit'te ikamet eden Kıbrıs Gazisi Sabri Akdoğan ile bir araya geldi.

Ziyarette, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ziyaret sırasında, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. Gamze Yılmaz Doğan, gazi ailelerine gösterdikleri misafirperverlikleri için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.