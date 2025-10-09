Muğla'da Milas Belediyesi çocukların ve gençlerin her ortamda spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Milas'ta bulunan Çok Amaçlı Sosyal Alanlarda faaliyetlerini sürdüren ekipler alanlara basketbol potası kurarak vatandaşların kullanımına sunuyor.

Milas Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla potaların imalatlarının yapılmasının ardından montaj işleri tamamlanıyor.

Ülkemizde sevilen ve gençlerin yoğun rağbet gösterdiği sporlardan biri olan basketbolun tanıtılması ve ilçemizin her yerinde oynanmasını sağlamak hedefiyle Çok Amaçlı Sosyal Alanlarda faaliyetler gerçekleştiren ekipler Kırcağız Mahallesi'nde pota kurulum çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından spor kültürünü ilçede yaygınlaştırmak amacıyla pota kurulum çalışmalarının devam edeceği belirtilirken yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren gençler ve ebeveynleri spora verilen desteklerden dolayı Milas Belediyesi'ne teşekkür etti.