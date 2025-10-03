Milas Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılan el sanatları kursları yeni katılımcılarını bekliyor.

MUĞLA (İGFA) - Kadınların sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sunmalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen kurslarda kadınlar hem eğleniyor hem de becerilerini güçlendiriyor.

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslarda usta öğreticiler tarafından eğitimler veriliyor.

Geçtiğimiz dönemlerde dekoratif sepet örme, ahşap süsleme, tel kırma ve çanta yapımı, alüminyum folyo rölyef, ıslak keçe, tokat baskı, deri çanta yapımı eğitimleri alan ve becerilerini geliştiren kadınlar açılacak yeni kurslarla farklı alanlarda deneyim kazanacaklar.

Milas Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan iğne oyası, elde çin iğnesi, elde suzeni ve tel kırma yapımı kurslarına başvurular 6 Ekim Pazartesi günü başlayıp 10 Ekim Cuma günü son bulacak.