Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Menteş Mahallesi’nde 16,5 milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirdiği 2,4 km’lik yol yenileme çalışmasını Kurban Bayramı öncesi tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas’ın Menteş Mahallesi’nde 16 milyon 500 bin TL’lik yatırımla 2 bin 400 metrelik yolu yeniledi.

Kurban Bayramı öncesi tamamlanan çalışmada plentmiks temel serimi, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım imalatı yapılarak yol daha güvenli ve modern hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nden Cemal Dumanoğlu, “Vatandaşların talepleri doğrultusunda başlattığımız çalışmayı söz verdiğimiz gibi bayram öncesi bitirdik. Güvenli ve modern yollar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, Muğla’nın dört bir yanında modern, güvenli ve erişilebilir yollar yaptıklarını belirterek, "Menteş’teki çalışmamızı bayram öncesi tamamlayarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefledik. Geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.