Karapürçek Millet Bahçesi'nin temel atma töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve protokolün katılımıyla yapıldı. Törenle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilçeye termal turizm alanı kazandırılacağı müjdelendi.

SAKARYA (İGFA) - 70 dönümlük alanda binlerce kişinin yeni buluşma noktası olacak Millet Bahçesi'nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Karapürçek Kaymakamı Ümit Gürsançtı, Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş, SESOB Başkanı Muzaffer Kabacan, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir bürokratları, muhtarlar, basın mensupları ve bölge halkı katıldı.

Bugün Sakarya'nın dört bir yanında birçok yatırımın başladığını söyleyen Başkan Yusuf Alemdar, temel atma töreni sırasında Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Karapürçek'e termal turizm alanı kazandırılacağını müjdeledi.

Başkan Yusuf Alemdar, 'Karapürçek, coğrafyasıyla gerçekten çok güzel ve şirin bir ilçemiz. Son iki yıl içerisinde Karapürçek'e 300 milyon liralık yatırım yaptık. Mesudiye Köprüsü'nü hizmete aldık. Sosyal Gelişim Merkezi'nin yapımında sona geldik. Şimdi ise Karapürçekli hemşerilerimizin sosyal hayatına katkı sunacak Millet Bahçesi'nin temelini atıyoruz. Bugün ayrıca büyük bir heyecan ve müjdeyle buradayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Karapürçek'te termal turizm alanıyla ilgili Turizm Bakanımıza gerekli talimatı verdi. İnşallah Karapürçek, termal tesisleriyle turizmde önemli bir noktaya gelecek. Süreci yakından takip ediyoruz. Hayırlı olsun' dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, 'Ben bugüne kadar Karapürçek'te bu kadar yoğun bir çalışma ve hizmet seferberliği görmedim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum. Çalışmalar gerçekten çok güzel ilerliyor. İnşallah Karapürçek'imizi ve diğer ilçelerimizi, vatandaşlarımızın hiçbir eksiklik hissetmeden huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği hale getireceğiz. Bu çalışmaların, yatırımların ve açılışların artarak devam edeceğine inanıyorum' dedi.

İLÇELERİMİZİN İHTİYAÇLARI BİRER BİRER ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, 'Karapürçek'in geçmişte önemli altyapı ve ulaşım sorunları vardı. Şehir merkezinden geçmek dahi oldukça zordu. Şimdi duble yol geliyor ve Akyazı'ya bağlantı sağlanıyor. Artık Karapürçek'in yalnızca merkezine değil, dağına taşına kadar hizmet ulaşıyor. Boşuna 'Büyükşehir' demiyoruz. Demiryollarından karayollarına kadar şehrimizin her alanında çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Yeni duble yollar açılıyor, şehir trafiği rahatlıyor. İlçelerimizin ihtiyaçları birer birer çözüme kavuşuyor. Bu güzel eserin Karapürçek'imiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu ise, 'Hem sosyal hem de ekonomik anlamda Karapürçek'e büyük değer katacak bu proje için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum. Bugün temelini attığımız bu eser, tamamlandığında ilçemizin sosyal yaşamına önemli bir katkı sunacak ve neleri başarabileceğimizin de en güzel göstergelerinden biri olacak' diye konuştu.