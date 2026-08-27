Bursa Yıldırım Belediyesi, gençleri Çanakkale'nin tarihi ve manevi atmosferiyle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, gençlerde tarih bilincini güçlendirmek ve onların milli değerleri yerinde tanımalarını sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programa toplam 76 öğrenci katıldı.

Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki şehitlik alanlarını ziyaret eden gençler, kahramanlık destanının yazıldığı tarihi bölgeyi yerinde görme fırsatı buldu.

Ziyaret sırasında Çanakkale ruhunu yerinde hisseden gençler, duygu dolu anlar yaşadı. Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanları yad eden öğrenciler, şehitlerin fedakarlıkları karşısında duydukları minnet ve gururu dile getirdi.

ÇANAKKALE DESTANININ ADIDIR

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Çanakkale tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Çanakkale aynı zamanda bir destanının adıdır. Çanakkale'de yazılan bu eşsiz kahramanlık hikayesi, bugün de bizlere yol göstermeye devam ediyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin ecdadın yazdığı bu destanı hissetmeleri ve o ruhu anlamaları çok önemli. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin tarihimizle bağlarını güçlendiren bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanlarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum' dedi. Çanakkale gezisine katılan öğrenciler Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.