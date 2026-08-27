Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehri peyzaj, süs bitkiciliği ve bahçe sanatları alanında uluslararası marka haline getiren organizasyonu PSB Anatolia Fuarı'nın 9'uncusu için fuar alanında hazırlıklar sürüyor. 9-12 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar'da kapılarını açacak fuarda 150 firma ile 25 ülkeden gelecek alım heyetleri bir araya gelecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehri peyzaj, süs bitkiciliği ve bahçe sanatları alanında uluslararası marka haline getiren organizasyonu PSB Anatolia Fuarı için geri sayım sürüyor.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek fuarın Kırkpınar'daki alanında hazırlıklar tamamlanıyor. Sektör temsilcilerini, üreticileri ve ziyaretçileri ağırlayacak fuar alanı, dev organizasyon için hazır hale getiriliyor.

Türkiye'nin peyzaj, süs bitkileri ve bahçe sanatları alanındaki önemli buluşmalarından biri olan PSB Anatolia, 9-12 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar'da 'Yenilikleri Keşfet' mottosuyla gerçekleştirilecek.

60 bin metrekarelik açık alanda düzenlenecek fuarda sektörün öncü 150 firması stant açacak. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından sektör temsilcileri de Sakarya'da buluşacak.

Fuar kapsamında 25 farklı ülkeden gelecek nitelikli alım heyetleri, yerli üreticilerle bir araya gelecek.