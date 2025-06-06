İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Şantiyelerini ziyaret ederek mesaiden önce personelin bayramını kutlayan Başkan Eşki, daha sonra Ana Hizmet Binası ve diğer müdürlüklerde görev yapan personelle Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda bir araya geldi.

Bayramlaşma törenine belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Başkan Eşki, törende tüm personelle tek tek tokalaşarak aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram diledi.

Bayramlaşma programında belediye çalışanlarının emek ve özverisine vurgu yapan Başkan Eşki, “Sizlerin alın teriyle bu kent temizleniyor, güzelleşiyor, yaşanabilir hale geliyor. Temizlikten parka, fenden kültüre kadar her alanda gece gündüz demeden görev yapan, Bornova halkı için elinden geleni yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin emeğiyle Bornova daha güzel, daha yaşanabilir bir kent oluyor. Hep birlikte bu kenti daha ileri taşıyacağız.” dedi.