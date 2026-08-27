Ordu Büyükşehir Belediyesi bir mahallenin daha sorunlarını gideriyor. Yaklaşık 50 yıldır yollarının yapılmasını bekleyen Fatsa Hatipli Mahallesi sakinleri sonunda istediği yola kavuşuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi Ordu'da yol seferberliğine devam ediyor. Bu kapsamda Fatsa ilçesinde çalışan ekipler Hatipli Mahallesi Çubuklu mevkiinde bulunan yaklaşık 1 km'lik güzergahı beton yol ile konfora kavuşturuyor.

Kumru ilçesine de bağlantı sağlayan güzergahta 750 metrelik bölümde çalışmaları bitiren ekipler kısa sürede yolu vatandaşların hizmetine sunacak.

MUHTAR BİLLAY'DAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Öte yandan mahalle sakinleri yıllardır bekledikleri yola kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Fatsa Hatipli Mahallesi Muhtarı Yılmaz Billay ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Muhtar Billay şöyle konuştu:

'Bu yolumuz 40 yıldır yapılamayan bir yol. Fatsa ilçesi ile Kumru ilçesi arasındaki bağlantı yolumuz konforuna kavuşacak. Bu hizmetleri bize getiren Bakanımız Hilmi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.'

Bölge sakinleri ise mutluluklarını şu sözlerle ifade ettiler:

'Bu yaşımıza kadar böyle bir hizmet görmedik. Yapılan hizmet her zaman güzeldir. Başkanımız Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Yine bu işte emeği olan herkesten Allah razı olsun.'