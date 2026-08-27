Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'de ulaşımı daha güvenli ve akıcı hale getirmek amacıyla önemli bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde trafiği rahatlatmaya yönelik düzenlemelerine devam ediyor. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı Vatan Caddesi ile İhsan Peker Caddesi'nin kesişim noktasında gerçekleştirilen düzenlemeyle sürücülere daha güvenli, kontrollü ve akıcı bir ulaşım imkânı sunuldu. Proje kapsamında inşa edilen büyük ölçekli dönel ada sayesinde araç geçişleri daha düzenli hale getirilirken, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılması hedeflendi.

Çalışmalar yalnızca üstyapıyla sınırlı kalmadı. Bölgede sıkça yaşanan su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir yağmur suyu altyapısı da oluşturuldu. Döşenen yeni hatlar ve yerleştirilen yağmur suyu ızgaraları sayesinde yağışlı havalarda yolda oluşan su birikintilerinin önüne geçilecek. Böylelikle hem sürüş güvenliği artırılacak hem de yolun kullanım ömrü uzatılacak.

ESKİ ASFALT KALDIRILDI, ZEMİN GÜÇLENDİRİLDİ

Proje kapsamında ilk olarak yaklaşık bin 200 metreküp trimer kazısı yapılarak mevcut asfalt tamamen söküldü. Ardından zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi ve yolun altyapısı güçlendirildi. Bu süreçte terasman çalışmaları tamamlanırken, asfalt öncesi dayanıklılığı artırmak amacıyla plent miks temel serimi yapıldı.

Kavşakta üstyapı çalışmalarının önemli bir kısmı tamamlanırken, proje kapsamında binder ve bitümlü temel asfalt serildi. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgileri yenilenerek trafik yönlendirmeleri daha belirgin ve anlaşılır hale getirildi. Kavşakta bulunan 60 adet altyapı bacası yol kotuna uygun hale getirilirken, 10 adet de yağmur suyu ızgarası yerleştirildi. Böylelikle yağışlı havalarda oluşabilecek olumsuzlukların sürüş konforunu etkilemesinin önüne geçildi.