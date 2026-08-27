PTT AŞ tarafından 'Çatalca Film Festivali' konulu özelgün zarfı 27 Ağustos 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.
İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 27 Ağustos 2026 tarihinde 'Çatalca Film Festivali' konulu 90 TL bedelli özelgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte Kaleiçi Mahallesi Bahar Sokak Mübadele Meydanı Çatalca/İSTANBUL adresinde mesai saatleri içerisinde 'Çatalca Film Festivali 27.08.2026 İSTANBUL' ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılmaya başlandı.
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