Malatya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerde ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Yol bakım, zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarının ardından 1. ve 2. kat sathi kaplama çalışmalarının devam ettiği yolun tamamlanmasıyla Taşmış, Tepehan, Gertan ve Yandere başta olmak üzere bölgedeki mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. Yol aynı zamanda Nemrut Milli Parkı güzergâhına ulaşım açısından da önemli bir bağlantı oluşturuyor.

Taşmış Mahalle Muhtarı Çekin Kaya, yolun geçmişte mahalle sakinleri için önemli bir sorun olduğunu belirterek, 'Bu yol Taşmış mahallemiz ile Gertan, Nohutlu ve Tepehan arasındaki mesafeyi kısaltacak. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

Taşmış Dernek Başkanı İsmail Coşkun ise mahallenin geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade ederek, yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Şeref Çintosun da ticaretle uğraştığını ve ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini belirterek, özellikle kış aylarında yol ulaşımında büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Çintosun, yapılan yolun bölge için önemli bir ulaşım güzergâhı olduğunu ifade etti.

İsmail Donan, Yusuf Coşkun ve Ramazan Yağbasan da yürütülen çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.