Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri yaz aylarında sıklıkla su kesintilerinin yaşandığı Fethiye İlçesi Yeşil Üzümlü Mahallesi Ecebeli mevkiinin su sıkıntısını tamamen ortadan kaldırdı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İl genelinde yaşanan su sıkıntıları tek tek ortadan kaldırılıyor. Kentin farklı noktalarında yaptığı çalışmalarla birçok bölgenin kesintisiz su almasını sağlayan ekipler son olarak Fethiye’de çalışma gerçekleştirdi.

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen su kesintilerinin giderilmesi için Yeşil Üzümlü Mahallesi Ecebeli mevkiinde çalışma başlatan MUSKİ ekipleri bölgeye modüler depo montajı yaptı. 25 metreküp kapasiteye sahip deponun inşası ile birlikte aynı zamanda Ecebeli mevkiine Yeşil üzümlü Mahallesinden su basacak bir pompa montajı da gerçekleştirildi. Proje kapsamında Yeşil Üzümlü Mahallesinden pompa yardımıyla Ecebeli mevkiine montajı yeni yapılan depoya su basılarak evlere aktarılması sağlanıyor. Bunun yanı sıra elektrik sorunu bulunan bölgede ise pompanın çalıştırılabilmesi için jeneratör montajı yapıldı. Bu çalışmaların ardından bölgenin su ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıldı.

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Yeşil Üzümlü Mahalle Muhtarı Cengiz Çatal ise, "Bizim Yeşil Üzümlü mahallesi olarak çok su sorunumuz yok. Ancak kot farkından dolayı yüksek rakımlara suyu basamıyorduk. Onunla ilgili MUSKİ bir plan yapıp çalışma gerçekleştirdi. Kısa zamanda bu sorunu çözdük. Şimdi bölgemizde bir su sıkıntımız kalmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.