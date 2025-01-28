Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi, Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy Yollarına yaptığı 320 milyon TL'lik yol yatırımının çalışmaları başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yürüttüğü altyapı ve üstyapıçalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi ile Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy yollarını kapsayan dev yol yatırımını hayata geçirdi.

320 milyon liralık bütçeyle gerçekleştirilen proje kapsamında yol çalışmaları başladı.

Çalışmalar kapsamında altyapı çalışmaları olarak 2 bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenirken, bin 900 metre ana yağmur suyu hattı inşa edilmesi planlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 320 milyon TL’lik çalışmalarından sonra Fethiye’deyolların daha güvenli, konforlu olması, çevre düzenlemeleri ile de hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılaması hem de turizme katkı sağlaması hedeflendiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Süleyman Soydemir, yatırımın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diledi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye'de hayata geçirecekleri kapsamlı çalışmayla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacaklarını, geleceğin gereksinimlerine uygun modern alt ve üstyapıçözümlerini de uygulayacaklaerını söyledi.

Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak Fethiye’ye yakışan yolları vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Başkan Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür yol yatırımları ile bölgenin altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmaya devam edeceğiz” dedi.