Muğla Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle 13 ilçede kapsamlı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Cadde, sokak, bulvar ve liman gibi kamusal alanlarda yürütülen temizlik faaliyetlerinde büyük yol süpürme araçları, küçük süpürge araçları, arazöz, çöp taksi ve vidanjörler görev alırken, kent mobilyalarının temizliği de titizlikle gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar, il genelinde planlı bir şekilde yürütülüyor ve tüm kamusal alanlarda düzenli olarak devam ediyor.

Karakuş: “ Tüm İlçelerimizde Temizlik Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mehmet Berkem Karakuş, temizlik çalışmalarının Menteşe’de başladığını ve kısa süre içinde 13 ilçeye yayılacağını belirtti. Karakuş, “Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın çevreye verdiği önem doğrultusunda planlı ve tasarruflu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Aras: “Kentimizi Daha Temiz Bir Geleceğe Taşıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaptığı açıklamada, Muğla’nın doğası ve tarihiyle dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara en sağlıklı haliyle aktarmak zorundayız. Temizlik sadece estetik değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın ve çevreye duyarlı belediyeciliğin gereğidir. Bu bilinçle kentimizi daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.