SEFERLERİN ULAŞIM DURAKLARI ŞÖYLE:

17 Eylül Çarşamba günü başlayacak hizmetle Gülensu Mahallesi’ndeki 14 duraktan semt pazarına ücretsiz ve güvenli ulaşım hizmeti sunulacak. Uygulamayla Gülensu Mahallesi’nde çarşamba günleri kurulacak semt pazarına 11.00- 15.00 saatleri arasında, saat başı yolcu taşımacılığı yapılacak.

İstanbul'da Maltepe Belediyesi’nce Altıntepe, İdealtepe, Zümrütevler, Başıbüyük Mahalleleri’nin ardından semt pazarlarına yapılan ücretsiz ulaşım servisinin beşinci durağı Gülensu Mahallesi oldu. İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen’in ilçe sakinleriyle bir araya geldiği mahalle toplantılarında iletilen talepler arasında semt pazarlarına ulaşımda yaşanan sorunlarda yer aldı.

