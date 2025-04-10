Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye’de konuşlu acil müdahale teknesi, denizden yangına anında müdahale ederken, karadan da itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin de destek verdiği operasyonla yangın söndürüldü.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karagözler Mahallesi’ndeki marinada bir teknede çıkan yangın, 3 tekneye daha sıçradı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denizden ve karadan hızla müdahale ederek alevleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre 4 tekne zarar görürken, can kaybı yaşanmadı; 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangının nedeni araştırılırken belediye yetkilileri, ekiplerin hızlı tepkisinin büyük bir felaketi önlediğini kaydetti.