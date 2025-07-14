Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği "Amatör Spor Kulüpleri Nakdi Destek Töreni" ile amatör spor kulüplerine yönelik sağladığı destekleri tanıttı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde "Amatör Spor Kulüpleri Nakdi Destek Töreni" düzenlendi.

Törene Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Milas Belediye Başkanvekili Emrah Mergen, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Muğla İl Başkanı Alaaddin Naganlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı Muhsin Erçetin, çok sayıda spor kulübü temsilcisi, sporcular ve protokol üyeleri katıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Nakdi Destek Töreni açılış konuşmaları ile başladı. Halk oyunları gösterisiyle renklenen törende, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren kulüplere yapılan nakdi destekler kamuoyuna tanıtıldı.

Büyükşehir’den Amatör Spor Kulübüne 25 Milyon 400 Bin TL Destek

Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerinin sayısını arttırmak ve kulüplere can suyu vermek adına, bu yıl için planlanan nakdi yardım çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı için toplam 25 milyon 400 bin yardım gerçekleştirdi.

MEHMET TOP: “AHMET BAŞKANIMIZA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, “Büyükşehir Belediyemiz her zaman spor kulüplerimizin yanında oldu. Ahmet Başkanımız, önerilerimizi dikkate alarak taleplerimizi karşılıyor. Kendisine bu destekleri için teşekkür ediyoruz. Gençleri spor sahalarına çekmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışıyoruz. Ahmet Başkanımız, tüm branşlara eşit şekilde destek veriyor ve maçlarda da bizleri yalnız bırakmıyor. Kısa sürede verdiği sözleri hayata geçirdiği için kendisini kutluyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN ARAS: “SPOR; DAYANIŞMADIR, DİSİPLİNDİR, ÖZGÜVENDİR, SAĞLIKTIR”

Sporun birey ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çeken Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Spor; birey ve toplum üzerinde dönüştürücü güce sahip, çok yönlü bir faaliyettir. Sportif başarılar herkes tarafından istenilen bir durumdur. Sporu yalnızca rekabetle, mücadeleyle ya da madalya hedefiyle sınırlamak, sporun asıl değerini gözden kaçırmamıza neden olur. Oysa spor; dayanışmadır, disiplindir, özgüvendir, sağlıktır. En önemlisi de birlikte hareket etmeyi öğrenmektir.” dedi.

“KENTİMİZİN DÖRT BİR YANINA TESİSLER KAZANDIRIYORUZ”

Muğla’ya çeşitli branşlarda spor tesisleri kazandırdıklarını kaydeden Başkan Aras, “Muğla’nın her köşesinde halkımızın sporla buluşabileceği, kendini ifade edebileceği alanlar oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kentimizin dört bir yanına tesisler kazandırıyoruz. Yatağan’da Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu’nu ve Hokey Sahasını, Menteşe’de Erman Şahin Spor Merkezi’ni, Bencik’te Okçuluk Sahasını ve Muğla’mızın birçok noktasında Halı Sahalarımızı hizmete sunduk. Bu tesislerde bugün binlerce vatandaşımız sporla buluşuyor.” diye konuştu.