Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni yeniliyor. Yapılacak olan yenileme çalışmaları ile huzurevi, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini yeniden yapıp 5 yıldızlı otel konforunda inşa edecek.

Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi proje kapsamında modern ve konforlu bir şekilde yeniden tasarlandı. 7 bin 540 m2 inşaat alanında rehabilitasyon merkezi, gündüzlü bakım merkezi ve aktif yaşam merkezi olmak üzere 3 fonksiyondan oluşacak. Yapılacak olan yenileme çalışması ile Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin modernize edilmesiyle burada kalan vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu bir yaşam alanı sunulmuş olacak.

Proje kapsamında, odalar modern ve konforlu bir şekilde yeniden tasarlanacak. Ayrıca, huzurevinde yaşayanların sosyal ve fiziksel aktivitelerini artırmak amacıyla geniş yaşam sosyal alanlar oluşturulacak. Bahçeler ve dinlenme alanları da yeniden düzenlenerek yaşlıların huzurlu ve keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlar haline getirilecek.

YENİ HUZUREVİ 96 KİŞİLİK OLACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 96 kişilik olacak. Yeni huzur evinde 37 adet çift kişilik oda, 6 adet tek kişilik oda, 2 adet yoğun bakım odası, Yaşam hobi odası, müşahede odası, doktor odası, revir, egzersiz odası, diyetisyen odası, psikolojik danışmanlık odası bulunuyor. Huzur evinde ayrıca kadın erkek kuaför odası, idari ofisler, 110 kişilik yemekhane, kafeterya, çamaşır ütü odası, kadın erkek mescit ve sığınak bulunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras hayatlarının en olgun çağındaki yaşlıların geçmişle aralarındaki en önemli bağ olduğunu ve onlara gereken değeri göstereceklerini söyledi. Başkan Aras; “Muğla merkezde mevcut huzurevimizin durumunu öğrenir öğrenmez çalışmalara başladık. Huzurevinde yaşamını sürdürenler bizim geçmişimiz, değerimiz. Onların yaşam standartlarını yükseltmek, yüzlerini güldürmek, mutlu etmek için daha modern ve daha konforlu bir huzurevi yapıyoruz. Yapacağımız huzurevi daha sosyal daha güvenli, günlük aktivitelerin rahatça gerçekleştirilebileceği bir mekan olacak. Huzurevimiz tamamlandığında bizlerin geçmişle gelecek arasındaki en önemli köprüsü olan yaşlılarımıza ve Muğlamıza çok yakışacak.” dedi.