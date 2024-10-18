Muğla Büyükşehir Belediyesi Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın sağlığına yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla doktorlarıyla birlikte eğitimlere başladı. Eğitimler Kavaklıdere’nin Ortaköy, Yatağan’ın Akgedik, Yeniköy ve Milas’ın Ekizköy, Türkevleri ve Ekindere Mahalleleri’nde başladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla doktorları ile eğitimlere başladı.1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın sağlığına yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerle, kadınların kendi kendine meme muayenesi yapma konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi. Eğitimler Kavaklıdere’nin Ortaköy, Yatağan’ın Akgedik, Yeniköy ve Milas’ın Ekizköy, Türkevleri ve Ekindere Mahallelerinde başladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN TAM DESTEK

Eğitimler sonrasında mamografi taramasına yönlendirilmesi uygun görülen kadınlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla en yakın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) taşınacak. Kontrolleri tamamlanan kadınlar, yine belediyenin araçlarıyla evlerine geri götürülecek. Bu hizmet, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak erken teşhis ve tedavi şansını artırmayı amaçlıyor.

MEME KANSERİ TARAMA STANDARTLARI

Meme kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Ulusal standartlara göre:

Kendi Kendine Meme Muayenesi: Her kadının 20 yaşından itibaren her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapması öneriliyor.

Klinik Meme Muayenesi: 40-69 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir klinik meme muayenesi yaptırması gerekiyor.

Mamografi: Yine 40-69 yaş grubundaki kadınlar için iki yılda bir mamografi çektirilmesi öneriliyor.

Bu standartlar doğrultusunda, kadınların meme sağlığı konusunda bilinçlenmesi ve düzenli kontrollerin yapılması, meme kanserinin erken teşhisinde ve tedavi başarısında hayati rol oynuyor.