Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere modern otogar kazandırma çalışmalarından biri olan Karamürsel Otogarı tanıtıldı. Törende konuşan Başkan Tahir Büyükakın her zaman halka saygı duyan bir anlayışla hizmet ettiklerini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların seyahat konforunu artırmak ve ilçelerin ulaşımına kalıcı çözümler sunmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, mevcut terminalin ihtiyacı karşılayamaması üzerine Dereköy Mahallesi’nde inşa edilen Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali, düzenlenen törenle tanıtıldı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.HayriBaraçlı, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, otogar esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Ahmet Çalık, "Kaliteli bir şekilde büyümesini devam ettiren ilçemizin ihtiyaçları ve gereksinimleri karşılanıyor. Bu terminal alanı da bu gereksinimlerin, ihtiyaçları tarafından Büyükşehir Belediyemiz tarafından halkımızın hizmetine sunuluyor. Bu binanın, terminal alanının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın, Karamürsel Otogarı'nın kente yakıştığını ve çok güzel olduğunu belirtti. Bu kente hizmet için göreve talip olduğunun altını çizen Başkan Büyükakın, "Asıl olan halk, vekil olan ise bizleriz. Vatandaş var diye varız. Okulda öğrenci olmasa öğretmen lazım değil. Camide cemaat olmasa, Cemevi’nde cemaat olması ne dede lazım ne imam. Hizmet için varız. Bunları yaparken de vatandaştan teşekkür beklemiyoruz. Biz bu görevlere talip olduk. Bu görevi talep ettiğimize göre bizim de o görevin gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Biz hizmetkârı olduğumuz halkın Allah razı olsun demesine ve helallik vermesine talip olabiliriz" dedi.

YOLCULARIN ULAŞIM SORUNU İÇİN DÜZENLEME

Karamürsel Otogarı'nı kullanan yolcuların ulaşım sorununa da değinen Başkan Tahir Büyükakın şunları söyledi: "Otogardan şehir merkezine düzenli bir ulaşım hizmeti yok deniliyor. Günde, sabah 06.30’dan saat 23.30’a 269 sefer yapılıyor. Vatandaş ve esnaf, otobüslerin D-130 üzerinde yolcu indirmesi noktasında bizden talepte bulunuyor. Aslolan vatandaşın mutluluğuna hizmetse vatandaş nasıl rahat edecekse ve zorluk yaşamayacaksa ona ilişkin bir düzenleme yapılacak. Bunun için ilgili daire başkanlığımız çalışma yapacak."

Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali, toplam 9.250 metrekarelik alana kurulan tesis, 1.885 metrekare kapalı alanıyla bölgenin en modern ulaşım merkezlerinden biri oldu. Modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla dikkat çeken terminal, yolcuların tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayacak şekilde tasarlandı. Yeni terminal şehirlerarası 12 otobüs, kırsal hatlarda hizmet verecek 15 minibüs ve 56 araçlık otopark kapasitesiyle Karamürsel’in ulaşımında yeni bir dönemi başlattı.