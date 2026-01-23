Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar 4 bin 34 sahipsiz hayvan sahiplendirilirken, on binlerce tedavi ve cerrahi işlem gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en donanımlı Hayvan Bakımevleri'nden biriyle sahipsiz ve sokak hayvanlarına güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir yaşam alanı sunmaya devam ediyor. Modern altyapısı ve geniş doğal yaşam alanlarıyla hizmet veren Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar 4 bin 34 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuştu.

Bakımevinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 62 bin 992 tedavi uygulanırken, 27 bin 757 kısırlaştırma ve 3 bin 309 cerrahi işlem gerçekleştirildi. Yapılan bu çalışmalarla binlerce hayvanın sağlığına kavuşması sağlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hayvan Bakımevi; ilk kabul alanı, yavrulu anne bakım üniteleri, karantina, muayene odaları, ameliyathane, müşahede alanları, kedi üniteleri, açık ve kapalı kafesler ile doğal yaşam parkı gibi birçok teknik ve modern bölümü bünyesinde barındırıyor.

HAYVAN BAKIMEVİ'Nİ 34 BİNDEN FAZLA KİŞİ ZİYARET ETTİ

Hayvan Bakımevi, belirli gün ve saatlerde resmi kurumlar ile okulların ziyaretine de açık tutuluyor. Özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçlayan ziyaretlerde, hayvan bakımı ve sahiplendirme süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Bugüne kadar 34 bin 464 kişi Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hayvan Bakımevi'nin sahipsiz hayvanlara doğal yaşam alanlarını aratmayan koşullar sunduğunu belirtti. Başkan Aras, 'Türkiye'nin en donanımlı Hayvan Bakımevleri'nden birine sahip Muğla'mızda can dostlarımızı doğal yaşam alanlarındaymış gibi misafir ediyoruz. Modern ve teknik altyapıya sahip tesisimizde hayvanlarımızın sağlığına ve yaşam kalitesine büyük önem veriyoruz. Bakımevimize gelen ve şartları uygun olan vatandaşlarımız, can dostlarımızı sahiplenerek ailelerine yeni bir üye katabiliyor. Her sahiplendirilen can dostumuzu sıcak bir yuvaya kavuşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz' dedi.

Hayvan Bakımevi'nin çocuklar tarafından da yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Aras, 'Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak, onları doğaya ve canlılara saygılı bireyler olarak yetiştirmek adına Hayvan Bakımevimiz önemli bir görev üstleniyor. Kedi ve köpek sahiplenen, onları ailelerinin bir parçası haline getiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.