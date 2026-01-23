Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yarıyıl tatilinde çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için hayata geçirdiği etkinliklerle yüzleri güldürdü. Tatil dönemi boyunca atölyelerden tiyatroya, konserlerden oyunlara kadar çok sayıda etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrenciler tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde çocukları kültür ve sanatla buluşturuyor. Konser, tiyatro oyunu ve atölyelerden oluşan ücretsiz etkinlikler sayesinde minikler eğlenirken öğreniyor.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle başlayan yarıyıl etkinlikleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlayana kadar aralıksız devam edecek. 19 Ocak'ta başlayan ve 1 Şubat tarihine kadar devam edecek etkinliklere katılan öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik atölyelerde yeteneklerini geliştiriyor.

BALMEK ATÖLYELERİNDE EĞLENİRKEN ÖĞRENDİLER

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde düzenlenen müfredat dışı kütüphane etkinlikleri, konser ve tiyatro oyunlarının yanı sıra BALMEK atölyeleri öğrencilerden yoğun ilgi gördü. 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan; Bileklik yapımı, Ebru, Resim, Mandala, Keçeden Anahtarlık Yapımı, Rattan Sepet Örme, Çarpana Yapımı, Akıl ve Zeka Oyunları ile Keçe yapımı atölyelerine katılmak isteyenler 02662415841 iletişim numarasından başvuru oluşturabilecek. Merkezde Çamlık BALMEK Kurs Merkezi'nde yapılacak atölyeler; Dursunbey, Gömeç, Savaştepe, İvrindi, Susurluk, Manyas, Burhaniye, Gönen, Bigadiç ve Bandırma BALMEK Kurs Merkezlerinde katılımcıları ağırlıyor.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Yarıyılda tüm çocukların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültür ve sanat etkinlikleri de ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Çok Tuhaf Soruşturma', 'Nardugan' ve 'Sınır' ile Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Yerime Yatar Mısın?' adlı oyunları aileler çocuklarıyla birlikte keyifle izledi. Yarıyıl boyunca devam edecek tiyatro oyunlarının yanı sıra Balıkesir Millet Kütüphanesi ve Yeni Mahalle Kütüphanesi'nde de bilgi yarışmaları ve atölyeler çocukları ağırlıyor.

'İYİ TATİLLER ÇOCUKLAR'

Balıkesir'de yaşayan çocukların keyifli bir yarıyıl tatili geçirmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu bir program oluşturduklarını söyleyen Başkan Akın, 'Balıkesir'imizde yarıyıl tatili boyunca atölyeler, konserler, oyunlar gibi dopdolu etkinliklerle çocuklarımız dinlenip, eğlenip, keşfedecek. Tatilin tadını etkinliklerimizle çıkaracak tüm çocuklarımıza güzel bir yarıyıl tatili diliyorum.' ifadelerini kullandı.