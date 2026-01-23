Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çocukların sömestr tatilini renklendirmek için gezi programı hazırlattı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, Yunusemre ve Soma'dan gelen çocuklar, buz pisti, Şehzadeler Parkı ve Masal Parkı gezisinde doyasıya eğlendi. Gezinin ilk durağı İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı oldu. Buz pateni pistine çıkan çocuklar, antrenörler eşliğinde kaymayı öğrendi. İlk kez buzla tanışan miniklerin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Buz pateni keyfinin ardından Manisa'ya dönen çocuklar, Şehzadeler Parkı ve Masal Parkı'nın masalsı dünyasında vakit geçirdi. Eğlencenin yanına anlamlı bir kültürel rota da eklendi. Çanakkale Şehitleri Anıtı Atatürk Sergi Salonu ve Manisa Kurtuluş Müzesi'ni ziyaret eden minikler, şehrin ve ülkenin tarihini yerinde dinlediler.

Sömestir tatili boyunca gezilerin, Manisa'nın tüm ilçelerinden gelen çocuklar için devam edeceği belirtildi.