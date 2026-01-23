Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla, Acıpayam ilçesi merkez mahallelerini kapsayan 30 milyon TL'lik altyapı yatırımı başlattı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sürdürdüğü altyapı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

DESKİ ekipleri tarafından, Acıpayam ilçesinin merkez mahallelerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, sağlık açısından risk oluşturan ve ekonomik ömrünü tamamlayan asbestli borular devre dışı bırakılıyor. Bu boruların yerine, modern, dayanıklı ve uzun ömürlü yeni nesil içme suyu boruları döşeniyor.



MODERN, GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI



Proje kapsamında merkez mahallelerde toplam 3 bin 700 metre uzunluğundaki mevcut içme suyu hattı yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte içme suyu hizmeti daha modern ve güçlü bir altyapı üzerinden sağlanacak.

Toplam proje bedeli 30 milyon TL olan çalışma kapsamında, su kayıpları ve arızalar en aza indirilirken, içme suyu kalitesinin yükseltilmesi, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.



'ŞEHRİMİZİ MODERN ALTYAPI AĞLARIYLA ÖRÜYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Denizli'mizin dört bir yanını modern altyapı ağlarıyla örmeye devam ediyoruz. Acıpayam ilçemizde başlattığımız yatırımla, hem su kayıplarının önüne geçiyor hem de vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden eski asbestli boruları tamamen devre dışı bırakıyoruz. Amacımız, musluklardan akan suyun kalitesini üst seviyeye taşımaktır. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun' dedi.