Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan sağanak yağışın yol açabileceği olumsuzlukları önlemek amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MANİSA (İGFA) - Yağışın başladığı ilk andan itibaren teyakkuza geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yağışla birlikte sürüklenen malzemelerin yağmur suyu ızgaralarını tıkamaması için koordineli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, kanalizasyon hatlarında da gerekli müdahaleleri yaparak suyun sağlıklı şekilde tahliyesini sağlıyor. Ekipler, ağaç devrilmeleri, olası su baskınları, taşkınlar ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı sahada aktif görev yapıyor.

MASKİ ekipleri de yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yaptıkları temizlik çalışması ile akışı engelleyen çöp atıklarının temizliğini gerçekleştiriyor. Ekipler, kanalizasyon hatlarına atılan atıkların, akışı engellediğini belirterek vatandaşlara daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Kanalizasyon hattına atılan atıkların akışı engelleyerek taşkınlara neden olduğunu belirten ekipler, olası bir mağduriyetin yaşanmaması için vatandaşlara, çöplerini kanalizasyon hatlarına değil çöp kutularına atmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yağmurun durumuna göre çalışmaların artarak devam edeceği bilgisi verilirken, vatandaşların da yağış nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı hızlı bir şekilde destek alabilmeleri için MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile ALO 153 Çözüm Merkezi'ni arayabilecekler.