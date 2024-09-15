Muğla’nın Bodrum ilçesinde son iki yıldır gündemden düşmeyen dönemin Bodrum Belediyesi İmar Ruhsat Şefi Oktay Kaya’nın iddia ettiği, “Bodrum Belediyesindeki usulsüzlükler ve haksız kazanç” davasında suçlanan İmar ve Şehircilik eski Müdürü Melike Yapıcı, eski Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ve Turgay Kaya’nın yargılandığı davada,mahkemeden beraat kararı çıktı.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü Yüksek Mimar Melike Yapıcı yaptığı açıklamada haksız yere bir itibar suikastine uğratılmaya çalışıldıklarına dikkat çekti.

Oktay Kaya’nın iddiaları üzerine açılan kamu davası, Bodrum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldüğünü beliren Yapıcı, "2023/295 Esas sayılı dosyanın 4. Duruşmasında, Sayıştay Uzman Denetçisi Kurulu Bilirkişi raporuyla; biz davalılar ben, Turgay Kaya ve Hüseyin Tutkun’un görev yaptığımız dönemlerde maaş ve kira gelirleri, önceki dönem birikimlerimiz ve görev süreci içerisinde taşınmaz alabilecek mali gücümüzün bulunduğu ve hesaplara herhangi bir nakit girişinin olmadığı belirlendi. Ve biz 2 yıldan fazla süren bir zamanda hem işimiz anlamında hem de itibarımız açısından hak etmediğimiz maddi, manevi olumsuz ve huzursuz bir süreç yaşadık. Bodrum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen 4. davada suçsuzluğumuz ispatlandı ve beraatimize karar verildi.” dedi.

HERKES HAK ETTİĞİNİ ÇEKMELİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ

Yüksek Mimar Melike Yapıcı, vekili Avukat MuzafferYılmaz’da devam eden süreçle ilgili verdiği bilgide; “Müvekkilim Melike Yapıcı’nin Haksız yere suçlandığı iftiraya uğradığı maddi manevi olarak yıprandığı bir süreçten sonra tavrımız; daha önce Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılanarak, kişisel verileri paylaşmadan dolayı 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığı ve görevden uzaklaştırıldığı kamuoyunca da bilinen, asılsız iddialarda bulunan Oktay Kaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağız.” diye konuştu.