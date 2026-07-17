Mudanya'nın yeni Kaymakamı Enver Yılmaz, son kararnameyle atandığı ilçede görevine resmen başladı. Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Mudanya Gazeteciler Derneği yönetimi 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sinop'un Boyabat ilçesinden Mudanya Kaymakamlığı'na atanan Enver Yılmaz, ilçedeki görevine başladı.

Mudanya Gazeteciler Derneği (MGD) Başkanı İlhan Atabey ile yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Mudanya'nın güncel sorunları ve ilçenin gelişimine yönelik çalışmaların yanı sıra basın-kamu kurumları arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Dernek Başkanı İlhan Atabey, Kaymakam Yılmaz'a 'hayırlı olsun' dileklerini ileterek, Mudanya'nın gelişimi için yapılacak çalışmalarda basın olarak üzerlerine düşen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaymakam Enver Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Mudanya için el birliğiyle çalışacaklarını ve ilçenin kalkınması adına tüm kesimlerle yakın iş birliği içinde olacaklarını vurguladı.