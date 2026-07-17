Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Batı Trakya Türkleri'nin hak ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 31. yılı ile 15 Temmuz şehidi Mustafa Canbaz anısına düzenlenen aşure ikramı programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yapılırken, vatandaşlara aşure ikram edildi. Programda Dr. Sadık Ahmet ve şehit Mustafa Canbaz rahmet ve minnetle anıldı.

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Rabbim hayırları kabul eylesin. Batı Trakya Türkleri'nin hak ve özgürlük mücadelesinin öncüsü merhum Dr. Sadık Ahmet ile aziz şehidimiz Mustafa Canbaz'ın ruhlarını şâd eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın.' ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen program, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, yapılan duaların ardından aşure ikramı ile sona erdi.