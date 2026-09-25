Mudanya'da tarımsal kalkınmayı desteklemek ve yerel üretimi daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yeni bir çalıştaya imza atan Mudanya Belediyesi iştiraki Mudanya TARIM, akademisyenler, üreticiler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi ve Mudanya TARIM iş birliğiyle düzenlenen 'Mudanya'nın Bereketi: İncir - Üzüm - Zeytin' Tarım Çalıştayı'nda ilçenin tarımsal potansiyeli, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve sürdürülebilir üretim için çözüm önerileri ele alındı.

Tirilye Taş Mektep Akademi'de gerçekleştirilen 'Mudanya'nın Bereketi: İncir - Üzüm - Zeytin' başlıklı Tarım Çalıştayı'nda ilçenin tarımsal potansiyeli ve mevcut üretim yapısı ele alınırken, incir, üzüm ve zeytinin üretimden pazarlamaya uzanan sorunları da masaya yatırıldı. Mudanya Belediye Başkan Yardımcıları Volkan Keçici ile Baran Güneş'in yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız, 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, belediye meclis üyeleri ve üretici kesimin hazır bulunduğu çalıştayda tarımsal verimliliği artırmak, üreticiyi desteklemek ve yerel üretimi güçlendirmek için çözüm önerileri paylaşıldı. Tarımsal verimliliği artırmak, üreticiyi desteklemek ve yerel üretimi güçlendirmek için çözüm önerileri paylaşıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, Mudanya'nın zeytin, incir ve üzümüyle önemli bir tarım kenti olduğunu belirtti. Tarımın geleceği açısından iklim değişikliği, su kaynakları, toprak sağlığı ve artan üretim maliyetlerinin önemli başlıklar olduğunu ifade eden Keçici, üreticilerin emeğinin karşılığını almasının önemine dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Keçici, bilimsel bilgi ile üretici deneyiminin buluşturulmasının önemini vurguladı.

Çalıştayda Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri de sunum yaptı. Doç. Dr. Bülent Gürbüz, 'Mudanya Tarımının Geleceği' başlıklı sunumunda pazarlama, coğrafi işaret, iklim ve gastronomi konularına değinirken, Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, toprak sağlığı ve besleme üzerine yaptığı sunumda Mudanya'da gerçekleştirilen toprak analizleriyle ilgili verileri paylaştı. Yüksek Ziraat Mühendisi Arca Atay ise ekolojik tarım ve organik üretimin iklim kriziyle mücadeledeki rolünü anlattı.

ÜÇ TEMATİK MASADA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARTIŞILDI

Sunumlar ardından katılımcılar üç ayrı tematik masada bir araya geldi. 'İncir ve Üzüm: Mudanya'nın Saklı Değeri', 'Zeytin: Mudanya'nın Köklü Değeri ve Geleceği' ile 'Kırsal Kalkınma, Örgütlenme, Gastronomi ve Agro Turizm' başlıkları altında gerçekleştirilen toplantılarda, ürünlerin güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya oldukları tehditler ve fırsatlar değerlendirildi.

Gün boyu Taş Mektep Terası'nda kurulan stantlarda ise zeytin, zeytinyağı, siyah incir ve kara üzüm gibi yerel ürünler ziyaretçilere sunuldu.