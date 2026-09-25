Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 25 Eylül-1 Ekim günleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası'nda, İtfaiye Teşkilatına anlamlı bir jest yaptı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir İtfaiye Teşkilatı'nda bugüne kadar görev yapan itfaiyecilerden şehit ve gazi olan kahramanların adlarını, itfaiye araçlarına verdi. Şehit ve gazi olan itfaiyecilerin adları araçların üzerinde yaşayacak.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim günleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'nda bir tören düzenlenerek çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan'ın da katıldığı törende İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, İtfaiye Haftası'nı kutlayarak personeline de özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İtfaiye Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, canlarını ortaya koyarak her türlü yangın ve afet anlarında görev alan İtfaiye Teşkilatına anlamlı bir jest yaptı.

Görevlerini en iyi şekilde yapmak gayretiyle çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev yapan itfaiyecilerden şehit ve gazi olan kahramanların adları, itfaiye araçlarının üzerinde yer alacak. Bu kapsamda; 14 şehit ve gazinin her birinin isimleri birer araca verildi.

ŞEHİT VE GAZİLERİN İSİMLERİ BALIKESİR İTFAİYESİ ARAÇLARINDA YAŞAYACAK

Son olarak Ayvalık'ta orman yangınıyla mücadele çalışmaları kapsamında yaralanarak gazi olan İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen ile İtfaiye Eri Ümit Özkaya'nın yanı sıra daha öncesinde meydana gelen yangınlarda yaralanan; Hasan Yüce Baştopçu, Tuğrul Çakar, Alaattin Ateş, Mesut Alfat, Hüsnü Bozdağ, Harun Coşkun, Levent Aydoğan ve İbrahim Kurtbaş'ın isimleri gazi ünvanlıyla araçlara işlendi. Görevi esnasında şehit düşerek yangınlarda hayatını kaybederek şehitlik mertebesine erişen kahramanlar; Seyfettin Karaorman, Kerem Dolan, Mehmet Yılmaz ve Kamil Çağlar'ın isimleri de Balıkesir İtfaiyesi araçlarında yaşayacak.

ŞEHİR TURU ATTILAR

Balıkesir İtfaiye Teşkilatı da Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Türk bayraklarıyla süslenen ve üzerlerine şehit ve gazilerin isimlerinin yazıldığı araçlarla kısa bir şehir turu attı.