SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 20'nci haftasında Çorlu Belediyesi'ne konuk oluyor.
28 Şubat Cumartesi günü Ziya Berhan Kılıç Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 16.00'da başlayacak.
GALİBİYETE ODAKLANDILAR
Sezonun ilk yarısında Sakarya'da oynanan karşılaşmada Çorlu Belediyesi'ni 80-63 mağlup eden Büyükşehir Basketbol, deplasmanda da aynı başarıyı tekrarlamak için parkeye çıkacak.