Sezonun ilk yarısında Sakarya'da oynanan karşılaşmada Çorlu Belediyesi'ni 80-63 mağlup eden Büyükşehir Basketbol, deplasmanda da aynı başarıyı tekrarlamak için parkeye çıkacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 20'nci haftasında Çorlu Belediyesi'ne konuk oluyor.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin normal sezonunu zirvede bitirmeyi garantileyen Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 20'nci hafta mücadelesinde Çorlu Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

