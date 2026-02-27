Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 29 yaşındaki özel sporcu Samet Balcı, 25-26 Mart tarihlerinde Yozgat'ta düzenlenecek Türkiye Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Samet'in her zaman yanında olacağının altını çizen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel sporculara verdikleri desteği artırarak, onların ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için gerekli tüm imkânları sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Geçen yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Samet Balcı, elde ettiği bu önemli başarıyı kendisine her zaman destek olan Başkan Çolakbayrakdar'a ithaf ederek madalyasını Başkan Çolakbayrakdar'a takdim etmişti. Yeni şampiyona öncesinde antrenman programını daha da yoğunlaştıran Balcı, çalışmalarını hem fiziksel hem de mental hazırlık üzerine sürdürüyor. Disiplinli çalışması ve azmiyle dikkat çeken millî sporcu, mart ayında düzenlenecek organizasyonda yeniden kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan sporcularının bu anlamda büyük bir örnek teşkil ettiğine dikkat çekerek, 'Özel sporcularımız, sadece kendi hayatlarını değil, tüm toplumumuzu etkileyen büyük bir başarı hikâyesi yazıyor. Onların yeteneklerini ortaya çıkarma noktasında da Kocasinan Spor Kulübü olarak önemli bir rol üstleniyoruz. Ayrıca, Türkiye Down Sendromlu Futsal Millî Takımı ve antrenörümüz Uğur Arı ile ekibini tebrik ediyorum. İki defa Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıların ardından dünya üçüncüsü ve dünya ikincisi olarak gururumuzu yaşattılar. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesi için desteğimiz her zaman devam edecek. Özel çocuklarımıza, sadece sporda değil, hayatın her alanında desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.' ifadelerine yer verdi.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Millî Takımı ve Kocasinan Spor Kulübü antrenörü Uğur Arı ise spora ve sporculara verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, Samet Balcı'nın hem sportif başarısıyla hem de örnek kişiliğiyle genç sporculara ilham kaynağı olduğunu belirtti ve sporcunun Türkiye Şampiyonası'ndan yeni bir madalya ile dönmesini temenni ettiklerini ifade etti.