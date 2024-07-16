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Kulüpten yapılan açıklamada, sporcu Şahin'in, Milli Takım Kampı sonrasında 20-21 Temmuz'da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi tesmil edeceği belirtildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcusu Beren Şahin, Türkiye Judo Federasyonu'nun Milli Takımı Kampı'na davet edildi. BURSA (İGFA) - Mudanyalı judocu Beren Şahin, 17-19 Temmuz tarihlerinde Türkiye Judo Federasyonu'nca organize edilen Kocaeli'de yapılacak Yıldızlar Milli Kampı'na davet aldı. Judo çalışmalarını Mudanya Spor Salonu'nda Kaan Karagülle antrenrölüğünde sürdüren Beren Şahin, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na da hazırlanıyor.